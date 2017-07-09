10 доказательств человеческой глупости на фото с фестиваля быков в Памплоне

В испанском городе Памплона стартовал ежегодный фестиваль быков. Сотни местных жителей и туристов пытаются убежать от разъярённых животных, а активисты защищают быков от вооружённых людей. Всё это безумие носит красивое название "энсьерро".

Каждый год на фестиваль Сан-Фермин приезжают тысячи желающих побегать от быков по узким улицам Памплоны.

Многие из них получают травмы, но, как правило, всё ограничивается синяками и ушибами.

В этом году серьёзно пострадали три человека — один житель Испании и два туриста из США.

У испанца оказались повреждены голова и нога, американцы получили травмы живота и мошонки.

На месте дежурят представители Красного Креста, которые обрабатывают травмы участников забега.

Большинство пострадавших во время энсьерро — новички, которые не знают, чего ждать от быков.

Организаторы пытаются не допускать на пробег людей, находящихся под воздействием алкоголя и наркотиков, но это не всегда удаётся.

Падать во время забега смертельно опасно — толпа или быки могут затоптать лежащего человека.

В конце пробежки быков загоняют на арену и начинается вторая часть весёлого фестиваля — коррида.

Зоозащитники каждый год устраивают акции протеста в преддверии фестиваля. Но миллионы туристов, которые ежегодно приезжают в Памплону — куда более убедительный аргумент для городских властей.