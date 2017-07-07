Испуганный бык протаранил мотоциклиста на ходу (видео)

Читайте также

Испуганный бык протаранил мотоциклиста на ходу (видео)

6

Фото © Flickr/Alvaro Ponce

Жуткий инцидент попал на камеры наружного слежения в Индии. Коровы, свободно разгуливающие по дороге, — обычное явление в этой стране, поэтому проезжающие мимо мотоциклисты не обращают на животных никакого внимания. А зря.

После того как мимо двух быков пронёсся мотоциклист, один из них ткнул в бок другого — и животное инстинктивно бросилось в атаку. На пути рогатого оказался мопед. Мотоциклиста сбил сильнейший таранный удар. О судьбе и полученных травмах мужчины неизвестно, однако на видео он всё-таки подаёт признаки жизни.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!