Мать отвела к окулисту 5-летнего сына и узнала, что ему осталось жить 9 месяцев

Мать думала, что её маленькому сыну всего лишь нужна пара очков, но всё оказалось намного хуже. Врачи сказали, что мальчику осталось жить несколько месяцев из-за жуткой опухоли головного мозга.

Страшную правду Стефани Даунинг узнала на прошлой неделе, когда подумала, что её пятилетнему сыну Даниэлю нужны очки. Окулист, к которому они обратились, отправил их в больницу, где мальчику сделали МРТ и обнаружили опухоль головного мозга. Тесты показали, что у Даниэля очень серьёзная разновидность рака — глиома головного мозга.

Медики направили мальчика в больницу в Бристоле, чтобы начать там химиотерапию, но они сказали, что он проживёт всего девять месяцев. Близкие уже откликнулись на горе матери и начали сбор средств на лечение Даниэля. Они надеются собрать шесть тысяч фунтов, чтобы Стефани могла оставаться с сыном на время лечения.

И врачи, и родные, и друзья семьи делают всё возможное, чтобы сделать последние месяцы жизни Даниэля лучше. Друзья говорят: "Мы пообещали, что будем держаться за руки в минуты горя и счастья, и вот наступил тот самый момент, и мы не отрекаемся от своих слов".