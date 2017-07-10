Мать забыла про ручник и, спасая ребёнка, выпавшего из авто, задавила его

Жуткий инцидент произошёл в Турции на прошлой неделе. В объектив камеры наблюдения попала машина, из которой выпало детское кресло с пристёгнутым ребёнком. Оставив авто без присмотра, автоледи и её старший сын кинулись спасать малыша. Через несколько секунд автомобиль, который не поставили на ручной тормоз, сбил женщину с ребёнком на руках.

На перекрёсток, где произошло это глупое и жуткое ДТП, сразу же сбежались водители других автомобилей. Судя по всему, машина стала неуправляемой, поэтому они пытались сдвинуть её с пострадавших собственными силами.

Автор видео описал ряд ошибок, которые были допущены всеми сторонами аварии. Во-первых, кресло не было зафиксировано, а дверь, возле которой сидел ребёнок, не была заблокирована. Во-вторых, люди, которые толпой ринулись на помощь, начали создавать панику, и верное решение не было найдено сразу. Женщину с ребёнком удалось спасти, но о тяжести полученных ими травм ничего не известно.