Копы ворвались на свинг-вечеринку и ранили "Джокера" с игрушечным пистолетом

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Копы ворвались на свинг-вечеринку и ранили "Джокера" с игрушечным пистолетом

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Фото: Социальные сети

Влюблённые пришли на тематическую свингер-вечеринку, куда в самый неподходящий момент ворвались копы.

Зита Шукис и её возлюбленный Дэйл Эвинс оделись на свингер-вечеринку в ночном клубе Мельбурна как Харли Квин и Джокер. Для того чтобы завершить образ, мужчина взял с собой игрушечный пистолет и сделал с девушкой селфи в стиле парочки из фильма "Отряд самоубийц". Однако не все посетители клуба оценили юмор молодого человека, а некоторые испугались, что пистолет настоящий, о чём и сообщили в полицию, сообщает Daily Mail.

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Во время разговора с копами Дэйл наставил на них свой игрушечный пистолет, после чего стражи правопорядка открыли огонь по парочке, ранив обоих. Мужчина находится в критическом состоянии после ранения в бок, Зита была ранена в ногу.

<p>Фото: www.facebook.com/zita.sukys</p>

По словам владельца заведения, гости клуба всегда тщательно обыскиваются, о чём они и сообщили полиции, но их не послушали. Копы вошли в самый неподходящий момент, когда влюблённые были заняты друг другом, и попросили Дэйла бросить оружие, но тот отказался. После этого раздались выстрелы. Сейчас проводится расследование. Полиция пока не может подтвердить, является ли оружие настоящим или имитацией.

<p>Фото: www.facebook.com/zita.sukys</p>

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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