Полицейский приехал на сработавшую сигнализацию и расстрелял двух собак (видео)

Видео, которое сняла камера наблюдения, поражает своей бесчеловечностью. Полицейский, который зашёл на территорию одного из частных домов в северном Миннеаполисе, выстрелил в двух собак, которые вышли посмотреть, что происходит во дворе.

Это видео выложила на своей странице в "Фейсбуке" владелица дома и хозяйка двух псов Дженнифер Лемэй. По её словам, они не собирались нападать на полицейского, а просто вышли посмотреть. К счастью, собакам удалось выжить, но женщина вынуждена отдавать целые тысячи долларов, чтобы спасти своих любимцев.

Два стаффордширских терьера, Сирок и Рокко, появились в семье ЛеМэй ещё щенками и с тех пор стали всеобщими любимцами. Сейчас вся семья не находит себе места, переживая за своих питомцев, которые до сих пор находятся в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл в субботу вечером. Одна из дочерей случайно активировала сигнализацию, и в дом прибыли двое полицейских. Они не постучали и не позвонили в дверь, и один из офицеров перебрался через забор и вошёл во внутренний двор. В этот момент из дома вышли собаки, и полицейский поочередно выстрелил в них. Всю эту сцену со второго этажа наблюдала 13-летняя дочь Дженнифер.

Моя собака даже не двигалась и не собиралась набрасываться! Я видела, как он вилял хвостом! Дочь Дженнифер Лемэй

Одна из собак прооперирована, пули попали ей в челюсть. Состояние второго пса более тяжёлое, его только недавно отдали хозяевам из больницы. На лечение животных семья уже потратила несколько тысяч долларов, поэтому собирает деньги на лечение через Интернет. По поводу произведённых офицером выстрелов ведётся расследование.