Дочь нашла в авто палец, который её отец случайно отрезал себе два месяца назад

Пользователь Reddit под ником TheLlamaRider рассказала, что два месяца назад её отец случайно отрезал себе указательный палец настольной пилой. Когда его привезли в больницу, то мужчина был в шоке и не мог вспомнить, где отрезанная конечность. К счастью, врачам удалось спасти руку. Но о трагедии напомнила ужасная находка младшей дочери — девочка заметила в салоне папиного фургона потерянный палец.
Впрочем, пользователи Сети засомневались в достоверности истории, но девушка поспешила объяснить, что в машине отца всегда грязно и лежит куча рабочего мусора, поэтому на протяжении этих двух месяцев запах не чувствовался.
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