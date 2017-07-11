Дочь нашла в авто палец, который её отец случайно отрезал себе два месяца назад

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Дочь нашла в авто палец, который её отец случайно отрезал себе два месяца назад

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Фото: Социальные сети

Мужчина потерял палец на рабочем месте и, когда его привезли в больницу, не помнил, где осталась отрезанная конечность.

Пользователь Reddit под ником TheLlamaRider рассказала, что два месяца назад её отец случайно отрезал себе указательный палец настольной пилой. Когда его привезли в больницу, то мужчина был в шоке и не мог вспомнить, где отрезанная конечность. К счастью, врачам удалось спасти руку. Но о трагедии напомнила ужасная находка младшей дочери — девочка заметила в салоне папиного фургона потерянный палец.

<p>Фото: Reddit</p>

Впрочем, пользователи Сети засомневались в достоверности истории, но девушка поспешила объяснить, что в машине отца всегда грязно и лежит куча рабочего мусора, поэтому на протяжении этих двух месяцев запах не чувствовался.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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