"Рак парализовал меня за месяц до свадьбы, но в армии нас учили не сдаваться"

Девушка почувствовала боли в спине, когда выбирала свадебное платье, и подумала, что это из-за усиленных тренировок в военной части.

23-летняя Эмили Макдермотт познакомилась со своим будущим женихом в армии в графстве Уилтшир, где они оба проходили службу. И буквально через несколько месяцев Олли Хьюз сделал ей предложение, встав на одно колено у берега озера. Однако когда Эмили занялась поисками подходящего платья, девушку стали мучить боли в спине, которые она списала на усиленные тренировки в военной части, сообщает Daily Mail.

Эмили прописали обезболивающее и постельный режим, однако боли не прекращались. Тогда она пошла в больницу Солсбери, где врачи нашли на её шее шишки размеров с виноградины. Её попросили прийти через два дня, но возвращаясь домой девушка почувствовала лёгкое покалывание в ногах. На следующее утро она не смогла встать.

Врачи диагностировали у Эмили лимфому Ходжкина. Кроме того, девушке мешала ходить опухоль на позвоночнике, но она не сдавалась. Невеста прошла 12 курсов химиотерапии и в промежутках ходила на физиотерапию, которая частично восстановила её мышцы. Сейчас Эмили может ходить при помощи костылей, и в этом месяце она планирует пойти к алтарю самостоятельно.

Из-за химиотерапии густые волосы Эмили стали выпадать, и она побрилась налысо. Все родственники советовали отложить свадьбу, однако девушка всё равно не сдаётся. Теперь она носит парик и накладные ресницы, когда выходит из дома. Также у неё есть специальный парик для торжественной церемонии.