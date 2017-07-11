Женщина-слон в отчаянии просит о помощи — в 60 лет она осталась совсем одна

60-летняя Дуань рассказывает, что в прошлом два раза была замужем. Её первый брак закончился разводом, а второй — смертью супруга. Детей у Дуань нет, и вот уже 10 лет женщина совсем одна.
Дуань не работает и получает пенсию — всего 800 юаней (около семи тысяч рублей). Этих денег недостаточно для лечения, поэтому женщина открыла сбор средств. Дуань надеется, что незнакомые люди помогут ей оплатить операции по удалению опухолей и она сможет вернуться к нормальной жизни.
Что такое нейрофиброматоз?
Нейрофиброматоз — наследственное, прогрессирующее заболевание, вызывающее образование доброкачественных опухолей. Это заболевание незаразно и, как правило, несмертельно, но оно значительно снижает качество жизни больного
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