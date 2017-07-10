В Китае жилой дом унесло потоком сразу после эвакуации (видео)

В Сети набирает популярность видеоролик, на котором видно, как в результате наводнения пятиэтажное здание падает в реку Дзечу.

У жилого дома, расположенного в округе Джомда в китайском городе Тибет, вода подточила фундамент, в результате чего здание рухнуло и полностью развалилось. До этого в реку так же смыло грузовик, под которым мгновенно разрушился грунт.

К счастью, пострадавших нет. Из здания заранее эвакуировали людей. Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате оползней было смыто более 57,8 км проселочных дорог, а также разрушено 24 моста.

Как ранее сообщал Лайф, по меньшей мере 83 человека погибли или пропали без вести в результате наводнений, вызванных ливнями, в провинции Хунань на юго-востоке Китая. Проливные дожди начались в юго-восточной части Китая 22 июня.