Редчайших рыб, которых выбросило на берег в Китае, тут же попытались продать

К счастью, власти вовремя очнулись и забрали рыб на исследования, после чего намереваются их поместить в музей.

Жители китайской провинции Фуцзянь были напуганы после того, как нашли на берегу моря две огромные мёртвые рыбы. Неизвестно, что привело к их смерти, но исследователи сообщили, что это были два редких вида — рыба-луна и сельдяной король. Предприимчивые жители хотели тут же продать существ, но власти забрали их для дальнейшего изучения, сообщает The Sun.

Луна-рыба является самой тяжёлой из известных костных рыб в мире. Её вес может достигать тонны. Сельдяной король, найденный на берегу, был около 11 футов в длину. По словам экспертов, это была подростковая особь, так как обычно этот вид рыб вырастает до 36 футов.

Ожидается, что оба вида будут помещены в местные музеи после того, как учёные закончат с их изучением.