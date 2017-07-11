Пасынок задушил отчима и сделал селфи на фоне трупа, выложив его в Сеть

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Пасынок задушил отчима и сделал селфи на фоне трупа, выложив его в Сеть

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38-летний Навар Терранс Беверли задушил своего 65-летнего отчима Рональда Фрэнсиса Пинки и выложил селфи с телом в "Твиттер". У полиции имеются данные, что пасынок и отчим регулярно конфликтовали.

Полиция обнаружила тело 65-летнего Рональда Фрэнсиса Пинки утром 8 июля. На теле мужчины были обнаружены следы борьбы, эксперты определили, что он умер в результате удушения. Его пасынок Навар Терранс Беверли был задержан недалеко от Вашингтона после короткой автомобильной погони.

Сразу после убийства в "Твиттере" обвиняемого появилась фотография на фоне тела отчима, которая в настоящий момент удалена. Кроме того, знакомые погибшего сообщили полицейским, что Беверли давно планировал убить своего отчима. Также они рассказали, что мужчины давно находились в конфликте. При этом сосед убитого отметил, что тот был весьма приятным и дружелюбным человеком.

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