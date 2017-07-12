Смартфон убил 14-летнюю девушку, которая принимала ванну

Родные погибшей рассказали, что на её руках остались ожоги от электричества. Девушка или попыталась взять в руки телефон, уже стоящий на зарядке, или решила подзарядить устройство, не вылезая из ванны.
Мэдисон Коу была популярной девушкой, играла в школьной группе и входила в баскетбольную команду. Её смерть стала шоком для родных и друзей. Семья девушки надеется, что случившееся с ней обережёт других подростков от использования электроприборов в ванне.
Я называла её своей сияющей звездой. Она была очень умна и отлично училась в школе. Она просто любила жизнь. Эта трагедия не должна повториться с другими
Донна О'Гуинн, бабушка Мэдисон Коу
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