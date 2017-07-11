Погоня с падением жертвы под автобус попала в прямой эфир BBC на улице Лондона

Мужчина попал под двухэтажный автобус около здания Высокого суда Лондона в то время, когда около него вёл прямое включение журналист канала BBC Кейт Дойл. На кадрах видно, как пешеход в синей футболке бежит в сторону проезжей части, но спотыкается и падает прямо под колёса общественного транспорта. Пострадавший пытался убежать от другого мужчины, но по какой причине — неизвестно.

По данным полиции, мужчина получил незначительные повреждения и не был доставлен в больницу. В этот момент на оживленной улице проходили протесты против отключения смертельно больного Чарли Гарда от системы жизнеобеспечения. Британские врачи утверждают, что ребёнок больше не будет развиваться, поэтому поддерживать его жизнь с помощью искусственного аппарата просто бессмысленно.