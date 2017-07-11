В Таиланде стали популярны сувениры с фото девушек, которые расчленили подругу

Три жительницы Таиланда стали известны под именем "крошки-убийцы" после жестокой расправы над девушкой и выпуском сувенирной продукции, связанной с ней.

Приянух Нонвангчаи, 24-летняя жительница Таиланда, бежала в Мьянму вместе с двумя подружками после того, как они убили, распилили пополам и закопали в неглубокую могилу 23-летнюю Варисару Клинджуи, свою бывшую коллегу по караоке-бару. Одна из убийц призналась, что она в ярости задушила девушку, когда узнала, что её парня арестовали за торговлю наркотиками.

У Нонвангчаи были две основные сообщницы: 25-летняя Кавита Ратчада и 28-летняя Апиуонт Сатаябундит. Судя по всему, общественности очень понравилась внешность молоденьких убийц, поэтому особо передовые торговцы решили нажиться на этом преступлении и выпустили ряд сувениров с изображением девушек.

Controversial Coverage of ‘Murder Babes’ Raises Press Freedom Stakes

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By Sasiwan Mokkh... pic.twitter.com/3PTPFUEmSV — Thai Expats Life (@ThaiExpatsForum) 10 июня 2017 г.

Мало того, в Сеть попали кадры, на которых преступницы ходят по магазинам Мьянмы с яркими рюкзаками для пикника. Практически мгновенно эти сумки стали самым продаваемым товаром в Юго-Восточной Азии. Ещё один ходовой товар — брелок в виде ручной пилы, которой была распилена жертва, с портретом предполагаемой убийцы.

Менее циничные тайцы до сих пор не могут прийти в себя после раскрытия жуткого майского преступления. Труп расчленённой девушки нашли в деревне на северо-востоке страны неглубоко закопанным в лесу и завёрнутым в мусорные мешки, он был в ужасном состоянии. В последний раз её видели живой 23 мая.

На следующий день после убийства три девушки улетели в Мьянму, а две подельницы — в Лаос. На них и напали полицейские, а остальные три признались в совершённом преступлении. Масла в огонь подлили фотографии из полицейского участка, где девушки улыбаются и шутят с полицейскими и накладывают макияж перед допросом.

Этот инцидент спровоцировал масштабный общественный резонанс. Одна половина превратилась в настоящих фанатов сексуальных убийц, а другая — порицает преступление и ажиотаж вокруг него. Чтобы описать сложившуюся ситуацию, японский художник Онан Хироши нарисовал наглядный комикс о лицемерии и двойственности общества.