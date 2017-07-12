Guardian: Каждый день на Филиппинах из-за подпольных абортов умирает три женщины

Из-за того что в государстве запрещены любые способы контрацепции и прекращения беременности, женщины идут на крайние меры.

Каждый день на Филиппинах умирает три женщины из-за таблеток, вызывающих выкидыш, или подпольных абортов. Дело в том, что в стране действуют законы о "защите прав нерождённых детей" и аборты запрещены на всех сроках беременности. Кроме того, под запретом находятся и любые средства контрацепции, поэтому женщинам приходится идти на крайние меры, сообщает The Guardian.

Торговля запрещёнными средствами ведётся около самой большой католической церкви Куиапо в городе Манила. Кроме разнообразных амулетов и чёток здесь всего за $5 продаются таблетки для прерывания беременности, а также различные травы, которые вызывают менструации на поздних сроках.

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Несмотря на то что аборты запрещены законом, каждый год около 610 тыс. женщин прерывают нежелательную беременность различными способами. Так, например, некоторые из них сильно массируют живот каждый день в течение недели. Другие прибегают к варварским методам, засовывая в чрево вешалки, палки для барбекю или нарочно падая вниз по лестнице.