Арендодатель, спустивший с лестницы темнокожую студентку: Тут тебе не Африка!

Девушка извинилась перед хозяином квартиры за опоздание и попросила дать ещё пару минут, но он не стал её слушать.

Хозяин квартиры в Амстердаме, которую арендовала темнокожая туристка, сбросил её с лестницы из-за того, что она не выехала из апартаментов вовремя. Сама Нкамби Сибэйл считает, что нападение было необоснованным и произошло на расовой почве. Она надеется, что мужчина понесёт ответственность за свой поступок, но скептически относится к тому, что это действительно когда-нибудь произойдёт. Врачи диагностировали у девушки сотрясение мозга, сообщает Daily Mail.

На кадрах, которые появились в Сети, видно, как мужчина кричит на Нкамби и кидает её чемоданы и одежду вниз по лестнице, после чего швыряет и саму девушку. После падения туристка остаётся неподвижной, и хозяин в испуге просит кого-нибудь вызвать скорую.

Нкамби приехала в Амстердам, чтобы выполнить задание для своего университета в Швейцарии и написать статью о художественной выставке. Она рассказала, что вместе с друзьями действительно не успела вовремя съехать из апартаментов и попросила хозяйку подождать буквально пару минут. Однако та позвала своего мужа, попросив его разобраться с нежелательными гостями. Мужчина сказал девушке, что она не в Африке, и стал её выталкивать из квартиры. Прокуратура собирается выдвинуть против него обвинение в покушении на убийство.