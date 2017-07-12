Опубликовано фото смертницы за секунды до взрыва — у неё на руках ребёнок

Женщина подорвала себя около иракских солдат, двое из которых в результате погибли.

На первый взгляд может показаться, что на фотографии женщина, которая пытается спасти своего ребёнка во время боевых действий в Мосуле. Однако на самом деле она держит в руках сумку со взрывчаткой, которая сдетонирует, когда мама будет проходить около иракских солдат. Снимок сделан за несколько минут до того, как шахидка взорвала себя вместе с ребёнком, сообщает Daily Mail.

Женщина шла из недавно освобождённых районов города с группой беженцев. По всей видимости, она собиралась взорвать себя, когда проходила мимо большой группы военных, но взрывчатка не сработала. В результате теракта погибло четыре человека, включая женщину и её ребёнка.

Как полагают военные, за последние две недели в Мосуле, об освобождении которого власти сообщили в конце июня, подорвались 20 смертниц, прячущихся среди мирного населения. Ситуация осложняется ещё и тем, что иракские солдаты не могу досматривать местных женщин.