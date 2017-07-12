Экзорцизм усугубил болезнь девушки, которую пастор принял за одержимость

В детстве девочке стало плохо во время репетиции церковного спектакля, после чего пастор решил, что она одержима.

Жительницу Канады Мэри Макклеллан в детстве обвинили в одержимости дьяволом. Поводом послужил страх, который охватил её во время репетиции пасхального спектакля для церкви. Однако годы спустя специалисты заявили, что это были симптомы психического расстройства, которое только усугубилось после вмешательства пастора, сообщает Daily Mail.

Кто-нибудь всегда молился за меня. Они допрашивали меня о всех моих грехах, после чего призвали Святого Духа, чтобы изгнать беса Мэри Макклеллан

Сейчас Мэди двадцать лет, и она призывает относиться внимательнее к своему здоровью на фоне растущей популярности экзорцизма. По её словам, одержимость — это просто психологическое расстройство, которое невозможно вылечить без врачей. Впрочем, отец Винсент Ламберт из Архиепархии Индианаполиса считает, что спрос на экзорцизм увеличился из-за того, что люди стали более восприимчивы к дьяволу. Он утверждает, что видел одержимых, которые могли левитировать, источали отвратительный запах и разговаривали на разных языках. Отец Ламберт добавил, что в этом отчасти виноваты порнография и наркотики, которых становится всё больше.