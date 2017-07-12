Таксист изнасиловал 3 пьяных женщин и попался, вернув телефон одной из жертв

37-летний лондонский таксист Джахир Хуссейн находил своих будущих жертв около баров и ресторанов. Когда женщины засыпали на заднем сиденье его автомобиля, он срезал с них одежду и насиловал их. Преступника удалось вычислить, когда он вернулся, чтобы отдать одной из жертв забытый телефон.

Джахир Хуссейн перехватывал заказы, сделанные в одном из мобильных приложений для поиска такси. Дождавшись, когда женщина уснёт на заднем сиденье его автомобиля, он срезал с неё одежду и насиловал. После случившегося в полицию обратились три жертвы лжетаксиста.

Одна из женщин рассказала, что Джахир Хуссейн увёз её на стоянку и там изнасиловал. Когда она смогла покинуть автомобиль и сообщила преступнику, что собирается обратиться в полицию, тот немедленно уехал. После этого женщина поняла, что забыла телефон на заднем сиденье автомобиля. Хуссейн согласился вернуться и отдать забытую вещь, и тогда его жертве удалось запомнить номер автомобиля.

Как удалось установить суду, преступник использовал мобильное приложение исключительно для поиска жертв и не работал таксистом в остальное время. Он специально выбирал жертв рядом с барами и ресторанами, рассчитывая, что они не смогут оказать ему сопротивление. Учитывая обстоятельства, суд приговорил Джахира Хуссейна к 12 годам лишения свободы.