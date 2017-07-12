Девушку, неудачно упавшую в воду животом с 25 метров, медики увезли на вертолёте

После того как отчаянная женщина неудачно прыгнула в воду животом с 25-метровой высоты, её пришлось доставлять в больницу на скорой помощи.

День независимости США Рейчел Дукич решила отметить в живописном местечке под названием "Райская бухта", в котором очень любят отдыхать жители Колорадо. К несчастью, этот день закончился плачевно, несмотря на благоприятные для семейного отдыха условия.

Короткий ролик, который был опубликован в "Инстаграме", показывает, как женщина летит со скалы в воду, а очевидцы, крича и затаив дыхание, следят за тем, как она стремительно падает вниз. С каждым мгновением становится ясно, что приземление будет очень болезненным.

Когда женщина вышла из воды, у неё был сломан нос и она была несколько дезориентирована. Ей сразу же вызвали скорую помощь, и на место прибыл вертолёт. Имя и возраст пострадавшей не называются, но пользователи "Инстаграма" обсудили её поступок в комментариях. "Видимо, запаниковала и неправильно сгруппировалась", "Новичок", — пишут пользователи.