Мисс ЮАР обвинили в расизме за то, что она надела перчатки, посетив сирот с ВИЧ

Пользователи Сети обрушились с критикой на 22-летнюю "мисс Южная Африка" после того, как в рамках благотворительной миссии красотка решила передать еду и медикаменты ВИЧ-инфицированным сиротам в перчатках. В частности, Деми-Ли Нель-Питерс обвинили в расизме и заявили, что модель "не хочет трогать темнокожих детей", сообщает Daily Mail.
Впрочем, сама девушка все обвинения отрицает. По словам Деми-Ли, она носила перчатки исключительно из "гигиенических соображений", ведь имела дело с едой.
Я просто хочу прояснить кое-что. Все волонтёры были одеты в перчатки, потому что нам сказали, что так нужно делать во время работы с едой, которую мы раздавали детям
Деми-Ли Нель-Питерс
Впрочем, её ответ не удовлетворил пользователей Сети, которые продолжают настаивать на своём. Так, например, они запустили хештег #MissSAChallenge, под которым публиковали фотографии того, как они делают обычные вещи в перчатках.
"Учёба может быть трудной, когда заботишься о гигиене"
#MissSAChallenge studying can be hard when you have to consider hygiene pic.twitter.com/QZSn8pbMlo— Griffiths Mahlangu (@King_Mahlela) 6 июля 2017 г.
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