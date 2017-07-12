Мисс ЮАР обвинили в расизме за то, что она надела перчатки, посетив сирот с ВИЧ

Сама девушка оправдывается, что надела их в гигиенических целях, так как раздавала детям еду.

Пользователи Сети обрушились с критикой на 22-летнюю "мисс Южная Африка" после того, как в рамках благотворительной миссии красотка решила передать еду и медикаменты ВИЧ-инфицированным сиротам в перчатках. В частности, Деми-Ли Нель-Питерс обвинили в расизме и заявили, что модель "не хочет трогать темнокожих детей", сообщает Daily Mail.

Впрочем, сама девушка все обвинения отрицает. По словам Деми-Ли, она носила перчатки исключительно из "гигиенических соображений", ведь имела дело с едой.

Я просто хочу прояснить кое-что. Все волонтёры были одеты в перчатки, потому что нам сказали, что так нужно делать во время работы с едой, которую мы раздавали детям Деми-Ли Нель-Питерс

Впрочем, её ответ не удовлетворил пользователей Сети, которые продолжают настаивать на своём. Так, например, они запустили хештег #MissSAChallenge, под которым публиковали фотографии того, как они делают обычные вещи в перчатках.

"Учёба может быть трудной, когда заботишься о гигиене"