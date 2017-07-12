Полуголых боевиков ИГИЛ протащили по улицам Мосула (10 фото)

После того как премьер-министр Ирака объявил об освобождении Мосула от ИГИЛ, бойцы иракской армии вытащили на улицу оставшихся в городе боевиков. На полное освобождение города от джихадистов потребовалось больше года.

Мужчины на фото были захвачены в районе Старого города — части Мосула, где долгое время укрывались боевики ИГИЛ*.

Несмотря на то что Мосул был объявлен освобождённым от ИГИЛ, Вооружённые силы Ирака всё ещё продолжают уничтожать последних боевиков.

Правительственные войска допрашивают людей, которых подозревают в связях с боевиками ИГИЛ.

На фото — один из подозреваемых в принадлежности к ИГИЛ. Он был захвачен спецслужбами в районе Старого города.

Военные подчёркивают, что противостояние с боевиками должно быть продолжено. Если не уничтожить всех оставшихся в городе джихадистов, ИГИЛ может возродиться.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.