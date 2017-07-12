Полуголых боевиков ИГИЛ протащили по улицам Мосула (10 фото)

Мужчины на фото были захвачены в районе Старого города — части Мосула, где долгое время укрывались боевики ИГИЛ*.
Несмотря на то что Мосул был объявлен освобождённым от ИГИЛ, Вооружённые силы Ирака всё ещё продолжают уничтожать последних боевиков.
Правительственные войска допрашивают людей, которых подозревают в связях с боевиками ИГИЛ.
На фото — один из подозреваемых в принадлежности к ИГИЛ. Он был захвачен спецслужбами в районе Старого города.
Военные подчёркивают, что противостояние с боевиками должно быть продолжено. Если не уничтожить всех оставшихся в городе джихадистов, ИГИЛ может возродиться.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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