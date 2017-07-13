Брат погибшего переехал к невестке-вдове, когда копы поверили в случайную смерть

Вдова, которая нашла тело своего мужа на диване после сильной ссоры с ним, обрела новую любовь всего через несколько месяцев после его смерти. Её новым любовником стал брат покойного.

В тот роковой день, 16 мая, 33-летняя Эшли Мюррел сильно поскандалила со своим мужем, 36-летним Майком, из-за того, что он задержался на работе, закончив 16-часовую смену. Разозлившаяся жена заставила супруга спать на диване, а утром она увидела, что он мёртв. Позже она узнала, что Майк, который работал уборщиком ковров, задержался на работе, чтобы заработать лишних денег, на которые он бы отвёз Эшли на отдых в Прагу. Вскрытие показало, что мужчина задохнулся во сне.

На днях стало известно, что Мюррел нашла утешение в объятиях другого мужчины — Криса, брата умершего, который поддерживал женщину в её горе. Друг семьи рассказал, что не видит в этом ничего криминального, ведь они столько прошли вместе, их столько всего роднит. "Не было бы счастья, да горе помогло", — говорит он.

Татуировка с надписью "Бро" в честь погибшего брата говорит о том, как мужчины любили друг друга и как болезненна для Криса эта потеря. Вдова тоже вспоминает о нём с любовью. Она рассказала изданию The Sun, что если Майк заходил в комнату и видел, что кто-то не в духе, то он сразу же старался поднять ему настроение.

Он делал всё ради своей семьи. Он очень много работал, чтобы дети ни в чём себе не отказывали. Я говорила ему, что он загоняет себя в могилу — его здоровье резко ухудшалось Эшли Мюррел

Как сказала Эшли, она очень рассердилась из-за того, что он не жалеет себя и работает по 16 часов в сутки. Именно поэтому она закатила скандал в тот вечер. Увидев похолодевшее тело любимого мужа, Эшли долго не могла прийти в себя — она перестала видеть смысл в жизни. До сих пор она не может простить себе, что последние слова, которые она ему говорила, были произнесены в гневе.

Эшли рассказала, что самым тяжёлым было объяснить маленьким детям, почему папа больше не возвращается домой. На похоронах женщина произнесла трогательную речь, призывая почаще обнимать своих близких перед сном, чтобы показать, что они любимы и нужны.