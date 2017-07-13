Девушка умерла от укуса змеи в сарае, куда её выгнал отец на время менструации

Местные жители верят, что их постигнет неудача или случится какое-то природное бедствие, если оставить "нечистую женщину" дома.

18-летняя жительница Непала умерла после того, как её выставили из дома на время менструации. Туласи Шахи укусила ядовитая змея на четвёртую ночь заточения в сарае. Мама девушки сначала отправилась к шаману, но тот не смог помочь умирающей. Тогда Туласи была доставлена в больницу, но там не оказалось нужного противоядия и она скончалась, сообщает Daily Mail.

Изгнание женщины из дома в сарай на время месячных — это древняя индийская традиция, которую официально запретили более десяти лет назад. Но до сих пор фиксируются случаи, когда девушки и женщины умирают из-за нападений диких животных или укусов змей в этих сараях.

Змея укусила Туласи в ногу и голову. Ее двоюродный брат Камала, который работает в государственной больнице, заявил, что девушка могла выжить, если бы были необходимые лекарства. По его словам, сестра стала жертвой суеверия.

До этого случая жертвой индийской традиции стала 15-летняя Рошани Тирува. Из-за плохой вентиляции в каменном сарае девочка задохнулась дымом от костра, который разожгла, чтобы согреться перед сном.