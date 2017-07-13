Ревнивому юристу дали 1,5 года условно за то, что он плюнул своей девушке в лицо

Ревнивый топ-адвокат в нетрезвом состоянии преследовал свою девушку по целому району Мейфэр в Лондоне, чтобы при встрече смачно плюнуть ей в лицо.

Мэтт Оуэн, уважаемый в своём окружении адвокат, очень разозлился, когда его девушка Рейчел Крофт-Робертс ушла со своего собственного дня рождения, празднование которого проходило в пятизвёздочном отеле Brown в центре Лондона. Очевидцы видели, как пьяный Мэтт хватал девушку за запястья, орал что-то про других мужчин, оскорблял её и пару раз плюнул в лицо.

Позже сам мистер Оуэн заявил, что не помнит, чтобы плевал Рейчел в лицо. Несмотря на это, его отстранили от работы, поскольку разбирательство этого инцидента дошло до высшего адвокатского трибунала. Сама девушка рассказала следствию, что за те три месяца, что они провели вместе с Мэттом, она неоднократно подвергалась нападениям с его стороны.

В последний раз ссора вспыхнула из-за изображений, которые Рейчел загрузила в свои аккаунты в "Фейсбуке" и "Инстаграме". Очевидцы говорят, что сцена разборок около отеля была очень продолжительной и неприятной. В итоге скандалиста, который признал себя виновным, приговорили к 18 месяцам условно, 40 часам неоплачиваемой работы и штрафу в размере 85 фунтов.