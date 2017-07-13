Мать подписала фото с мёртвым 1,5-годовалым сыном: Прощай, мой воин. Ты нас спас

Даниэль Фарбрейс родился недоношенным в сентябре 2015 года и 16 дней находился на аппарате ИВЛ. Врачи не знали, удастся ли ему выжить, но уже к Рождеству малыш отправился домой. До апреля 2016 года его родители были счастливы, а затем на коже Даниэля появились подозрительные пятна.
Врачи диагностировали у полугодовалого малыша лейкемию — онкологическое заболевание крови. Специалисты обнадёжили родителей — их сын имел 68–72% шансов на выживание. После четырёх курсов химиотерапии болезнь действительно отступила, но затем вернулась, поразив головной мозг ребёнка.
В июне к лейкозу присоединился парагрипп, и ослабленный организм Даниэля не выдержал. Врачи посоветовали родителям отключить мальчика от аппаратов, но тот умер раньше, чем Али и Дэн приняли это страшное решение.
Его последним действием было спасение нас. Когда люди говорят нам "Сочувствуем вашей потере", мне это не очень нравится. Наш сын не потерялся — мы считаем, что он пожертвовал собой ради нас
Али Фарбрейс
После смерти сына родители провели с телом ещё девять дней, прежде чем торжественно похоронить маленького бойца. Али и Дэн рассказывают, что не позволяют себе быть слабыми в память о сыне, который никогда не плакал. Теперь они собирают деньги, чтобы помочь другим детям, страдающим от лейкемии.
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