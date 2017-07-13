Мать подписала фото с мёртвым 1,5-годовалым сыном: Прощай, мой воин. Ты нас спас

Даниэль Фарбрейс умер от лейкемии, не дожив и до двух лет. Его мать рассказала, что врачи предлагали отключить сына от аппарата жизнеобеспечения, чтобы прекратить его страдания. Но мальчик умер раньше, чем родители приняли это страшное решение. На прощание мать сделала последнюю фотографию с умершим сыном.

Даниэль Фарбрейс родился недоношенным в сентябре 2015 года и 16 дней находился на аппарате ИВЛ. Врачи не знали, удастся ли ему выжить, но уже к Рождеству малыш отправился домой. До апреля 2016 года его родители были счастливы, а затем на коже Даниэля появились подозрительные пятна.

Врачи диагностировали у полугодовалого малыша лейкемию — онкологическое заболевание крови. Специалисты обнадёжили родителей — их сын имел 68–72% шансов на выживание. После четырёх курсов химиотерапии болезнь действительно отступила, но затем вернулась, поразив головной мозг ребёнка.

В июне к лейкозу присоединился парагрипп, и ослабленный организм Даниэля не выдержал. Врачи посоветовали родителям отключить мальчика от аппаратов, но тот умер раньше, чем Али и Дэн приняли это страшное решение.

Его последним действием было спасение нас. Когда люди говорят нам "Сочувствуем вашей потере", мне это не очень нравится. Наш сын не потерялся — мы считаем, что он пожертвовал собой ради нас Али Фарбрейс

После смерти сына родители провели с телом ещё девять дней, прежде чем торжественно похоронить маленького бойца. Али и Дэн рассказывают, что не позволяют себе быть слабыми в память о сыне, который никогда не плакал. Теперь они собирают деньги, чтобы помочь другим детям, страдающим от лейкемии.