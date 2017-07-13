Порномодель обвинили в сутенёрстве и секс-торговле несовершеннолетними

Раньше девушка была популярной моделью в азиатских эротических журналах и журнале Maxim.

Бывшую порномодель Алису Джейди обвинили в секс-торговле и организации проституции в Таиланде. Причём 32-летняя преступница вовлекала в противозаконную деятельность девушек в возрасте 16 лет. Раскрыть сеть по предоставлению сексуальных услуг удалось благодаря операции под прикрытием, сообщает The Sun.

Полицейский под видом клиента заплатил Алисе £340 за секс в гостинице. Причём £180 девушка оставила себе, а меньшую часть отдала подчинённой.

Алису задержали аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Она пыталась избавиться от телефона, где были все переписки с клиентами, но полиции удалось предотвратить это. В ходе расследования выяснилось, что девушка занималась деньгами, полученными за секс-услуги.