Порномодель обвинили в сутенёрстве и секс-торговле несовершеннолетними

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Порномодель обвинили в сутенёрстве и секс-торговле несовершеннолетними

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Фото: Социальные сети

Раньше девушка была популярной моделью в азиатских эротических журналах и журнале Maxim.

Бывшую порномодель Алису Джейди обвинили в секс-торговле и организации проституции в Таиланде. Причём 32-летняя преступница вовлекала в противозаконную деятельность девушек в возрасте 16 лет. Раскрыть сеть по предоставлению сексуальных услуг удалось благодаря операции под прикрытием, сообщает The Sun.

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Полицейский под видом клиента заплатил Алисе £340 за секс в гостинице. Причём £180 девушка оставила себе, а меньшую часть отдала подчинённой.

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Алису задержали аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Она пыталась избавиться от телефона, где были все переписки с клиентами, но полиции удалось предотвратить это. В ходе расследования выяснилось, что девушка занималась деньгами, полученными за секс-услуги.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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