Врач Красного Креста расстрелял свою жену, сына и собаку, покончив с собой

Медицинский директор американского Красного Креста доктор Джон Лунетта жестоко расправился со своей семьёй, заявила полиция штата Невада. Он расстрелял свою жену, их маленького сына и собаку, а затем покончил с собой.

Тела погибших были найдены полицейскими в понедельник вечером. Следователям стало известно, что малыш был трагически и жестоко убит за два дня до своего первого дня рождения. Полицейские Невады подтвердили, что недавно им поступал вызов по поводу семейных разборок, хотя перепалка была словесной, без применения физической силы.

По словам соседей, до того, как полтора года назад пара начала жить вместе, у Джона была репутация отъявленного бабника. Также они рассказали, что в последнее время пара часто ссорилась. За несколько часов до жестокой расправы соседи видели грузовик, припаркованный у дома.

Тела были найдены после того, как соседи вызвали полицию в дом Лунетты и Кэран Джексон. По словам детективов, на момент вскрытия дома трупы пролежали там уже около суток. О погибшей девушке соседи отзывались исключительно положительно, хотя и редко с ней виделись: она отдавала все силы обучению на медсестру и воспитанию маленького ребёнка.

У Кэран осталась 10-летняя дочь от другого брака. К счастью, на момент перестрелки её не было дома, сейчас о ней заботятся родственники. Сейчас возле дома погибшей семьи образовался целый мемориал из цветов и игрушек. Все, кто знал доктора Лунетту, были шокированы в связи с произошедшим, ведь он любил людей, свою работу, свою семью, ребёнка и животных.