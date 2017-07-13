Учительницу, которая сняла секс с учеником на камеру, посадили на три года

25-летняя учительница Екатерина Папас снимала на камеру, как занимается сексом с одним из своих учеников, после чего видео разошлось по всей школе.

Как сообщили очевидцы, учительница из средней школы в Балтиморе, США, дважды просила 16-летнего юношу прогулять школу, чтобы отправиться к нему домой и заняться там сексом.

Всё происходящее девушка снимала на видео, которое сразу же распространилось по школе, в которой она работала.

Не выдержав позора, Папас пыталась сбежать в другое государство. Девушка купила билет в Боготу, Колумбия, но полицейские успели арестовать её прямо в аэропорту.

Родители подростка была шокированы, когда узнали о произошедшем преступлении с их сыном. Но в то же время оправдали согласие своего сына на половой контакт, сославшись на юный возраст.

Для него это было что-то непонятное, поскольку он ещё находится на стадии полового созревания и не понимает, что делает отец пострадавшего подростка

Окружной суд округа Балтимор приговорил учительницу к трём годам лишения свободы. Кроме того, после отбывания тюремного срока Папас на протяжении ещё 15 лет будет числиться сексуальным насильником.