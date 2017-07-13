Законом не запрещено. Копы знали о сексе отца троих детей с 15-летней и молчали

Мужчина познакомился со школьницей 10 лет назад и стал за ней ухаживать, заманив наивную девочку в ловушку.

Терренс Макадам домогался и в конце концов изнасиловал 15-летнюю девочку, когда ему было 34 года. В течение следующих 10 лет мужчина угрожал своей жертве, что обольёт её лицо кислотой и заразит ВИЧ, если она прекратит их отношения, сообщает Mirror.

Терренс познакомился со школьницей около учебного заведения в центре города Ньюкасл, после чего попросил её номер телефона. Мужчина обещал, что будет относиться к ней как к принцессе, очаровав тем самым девочку. В результате у них завязались отношения. Мама школьницы пыталась это прекратить, сообщив о поведении мужчины в полицию, но её там не послушали.

Мужчина, у которого трое детей, заставлял свою пассию заниматься сексом в общественных местах: в кустах, в общественных туалетах, в ресторанах быстрого питания, позади церкви, в тёмных подворотнях. Когда же школьница отказывалась, то Терренс насиловал её. Так, например, в один из таких случаев мужчина напоил девушку и дал ей наркотиков и, пока она была в бессознательном состоянии, надругался над ней.

Полиция ничего не делала в течение 10 лет, ссылаясь на то, что несовершеннолетняя уже ведёт половую жизнь. Девушка впала в депрессию, но её маме удалось достучаться до стражей правопорядка. В результате мужчину, который уже имеет 53 судимости, приговорили к 10 годам тюрьмы.