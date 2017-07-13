Отец, выложивший фото сына на больничной койке: Всегда надевайте шлем!

Несмотря на то что с ранних лет детям говорят, что надевать велосипедные шлемы очень важно, совсем немногие взрослые следуют этому правилу. Причиной тому непривлекательный вид, помятая причёска и косые взгляды прохожих. Поверьте, всё это ничто по сравнению с тем, что может случиться, если вы оказались без защиты в опасный момент.

Дейл Персиваль поделился фотографиями своего сына Джуда, лежащего на кровати в больнице. И без того ужасный вид парня ухудшает шейный ортез, ликвидирующий последствия аварии, которых можно было бы избежать, если бы мальчик надел шлем. Несчастный случай произошёл, когда Джуд катался со своим другом на велосипедах и тот упал прямо перед ним. Парень перелетел через товарища и очень неудачно приземлился.

Сейчас отец 12-летнего мальчика борется за то, чтобы был принят закон, обязывающий детей носить велосипедные шлемы. После того, что он видел — как медики рвали на сыне одежду и вставляли в него трубки, чтобы спасти ему жизнь, — он сделает всё, чтобы это никогда не повторилось ни с одним ребёнком.

К счастью, несмотря на полученные травмы головы, состояние мальчика стабилизируется, его уже перевели в палату в неврологическом отделении больницы в Ньюкасле. Сам Дейл говорит, что он потерпел неудачу как родитель, позволив сыну кататься без специальной защиты. Именно поэтому он выложил такие жуткие фотографии.

Я знаю, что подростки и дети считают, что шлем выглядит не круто. Но это гораздо лучше, чем вот так Дейл Персиваль

По оценкам, мальчик ехал со скоростью 30 км/ч, и этого хватило для получения серьёзной травмы головы. Дети, которые были рядом, думали, что Джуд умер, об этом же подумал прибывший на место отец. Увиденное подтолкнуло Дейла к созданию акции #NoHelmetNoRide ("Нет шлема — нет поездки"), которую он продвигает в социальных сетях.