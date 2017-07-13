Педофила осудили через 40 лет после преступления, когда ему стукнул 101 год

Следствие по делу Дугласа Хаммерсли, проживающего в Суррее, Великобритания, длилось более полугода. Наконец он признал себя виновным по всем трём пунктам обвинения. Между 1977 и 1979 годами он трижды совершал нападения на одну и ту же девочку, чьё имя не называется.
Судья учёл возраст обвиняемого и приговорил его к двум годам заключения условно с отсрочкой исполнения приговора два года. Если в течение этого времени Дуглас Хаммерсли не совершит преступлений, ему не придётся сидеть в тюрьме.
Никогда не поздно сообщить о том, что в детстве вы стали объектом жестокого обращения. Жертва Хаммерсли проявила огромную храбрость, и очень важно, чтобы теперь она получила необходимую поддержку
Представитель NSPCC
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