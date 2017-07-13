Педофила осудили через 40 лет после преступления, когда ему стукнул 101 год

101-летний Дуглас Хаммерсли признал себя виновным во всех обвинениях, выдвинутых против него в суде. С 1977 по 1979 год он совершил нападения на школьницу, которой ещё не исполнилось 14 лет. Педофил избегал наказания 40 лет и лишь в этом году наконец-то был осуждён.

Следствие по делу Дугласа Хаммерсли, проживающего в Суррее, Великобритания, длилось более полугода. Наконец он признал себя виновным по всем трём пунктам обвинения. Между 1977 и 1979 годами он трижды совершал нападения на одну и ту же девочку, чьё имя не называется.

Судья учёл возраст обвиняемого и приговорил его к двум годам заключения условно с отсрочкой исполнения приговора два года. Если в течение этого времени Дуглас Хаммерсли не совершит преступлений, ему не придётся сидеть в тюрьме.