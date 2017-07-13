Фанат поездов погиб, высунув голову в окно экспресса на скорости 98 км/ч

24-летний Саймон Браун из Великобритании погиб, высунув голову в окно скоростного поезда. Мужчина ударился головой и сигнальный щиток на скорости около 100 км/ч. Семья погибшего рассказала, что тот был настоящим фанатом поездов.

Саймон Браун с детства обожал поезда, и уже в 13 лет устроился помощником на железнодорожную станцию рядом с домом. В день гибели он ехал на скоростном поезде из аэропорта Гатвик на вокзал Виктория. Что заставило молодого человека высунуться из окна — неизвестно, но эта идея стала роковой.

В этом месте не было видеонаблюдения, и мы не знаем, что заставило Брауна высунуть голову из окна, сделал ли он это добровольно или принудительно Коронер Ширли Рэдклифф

Свидетели происшествия рассказали, что услышали громкий стук, а затем увидели, как молодой мужчина рухнул на пол. Он ещё дышал, но был весь в крови. Поезд был немедленно остановлен, на место приехали экстренные службы, однако помочь Саймону Брауну они уже не сумели.

Следствие установило, что на железной дороге не было нарушений и сигнальный щиток располагался на положенном расстоянии от рельсов. Но в целях предосторожности на этом маршруте больше не курсируют скоростные поезда с открывающимися окнами.