Жена сняла смертельное падение супруга с 30-метровой высоты на пляж

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Жена сняла смертельное падение супруга с 30-метровой высоты на пляж

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Известный австралийский бизнесмен разбился насмерть во время парасейлинга в Таиланде. Его жена сняла последние секунды жизни Роджера Джона Хасси. На кадрах 70-летний мужчина улыбается перед тем, как совершить роковой полёт над пляжем в Пхукете. Однако в какой-то момент крепления расстегнулись, и турист упал с 30-метровой высоты. Мужчина скончался в больнице.

Организаторов туристического развлечение тут же задержали. По словам одного из них, вероятнее всего, мужчина случайно нажал на кнопку, которая расстёгивает крепления. Полиция проводит расследование трагедии, сообщает Daily Mail.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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