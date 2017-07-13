15-летняя школьница убила мать со словами: Извини, что не была идеальной дочерью

Девочка дождалась маму с работы и выстрелила ей в голову, после чего написала в "Фейсбуке" о своей любви к погибшей.

15-летняя жительница штата Иллинойс Анна Шредер застрелила собственную мать, попросив её накрыть лицо полотенцем, когда она пришла с работы. Не зная, что делать дальше, она написала об убийстве своей подруге Рейчел Хелм, чтобы она помогла скрыть улики. Девочки всю ночь оттирали кровь с ковра, но в итоге перенесли тело погибшей в её кровать и подожгли дом, сообщает The Sun.

После этого Анна написала жуткий пост в "Фейсбук", который был посвящён маме.

Я не знаю, наблюдаешь ли ты сейчас за мной, но если да, то я просто хочу, чтобы ты знала, что ты — мой лучший друг. Я не всегда была хорошей дочерью, и мне очень жаль. Я хочу, чтобы ты знала — я люблю тебя, мама Анна Шредер

Рейчел сначала не поверила, что Анна убила свою маму, поэтому девочка прислала ей фотографию трупа. Подруги провели в доме, где было совершенно убийство всю ночь, после чего Рейчел вернулась к родителям, а Анна пришла к отцу. Но когда пожарным удалось потушить пожар, подружка занервничала и рассказала маме правду. После чего они пошли в полицию.

В результате Анну арестовали и предъявили обвинение в убийстве, его сокрытии и поджоге. Следствие продолжается.