Молния ударила в отца невесты, когда он говорил зятю, как ему повезло

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Молния ударила в отца невесты, когда он говорил зятю, как ему повезло

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Фото: Социальные сети

К счастью, мужчина не пострадал и через некоторое время продолжил веселиться вместе со всеми.

Отец невесты едва не погиб на свадьбе в яблоневом саду в Нью-Брансуике, когда во время праздничной речи в него ударила молния. В этот момент Джипи Надо говорил своему зятю, что ему несказанно провезло, как вдруг его ослепила вспышка. К счастью, мужчина отделался лёгкой травмой: пострадал только большой палец правой руки, в которой он держал микрофон, сообщает The Telegraph.

У меня был в руке микрофон, и молния, видимо, попала в звуковую систему. Я видел сильную вспышку, словно держал в руках молнию. Это было удивительно!

Джипи Надо

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Но несмотря на происшествие, свадьбу никто отменять не стал. Мужчина быстро пришёл в себя и продолжил веселиться со всеми. Впрочем, к опасности ему не привыкать: в 2015 году Джипи уже был на волосок от смерти. Тогда мужчина работал на круизном судне возле Фолклендских островов, и на борту начался пожар.

У меня было много поединков со смертью, но она продолжает проигрывать

Джипи Надо

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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