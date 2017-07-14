Приезжего оправдали за изнасилование, так как он думал, что девушке это нравится

Пока они ехали в квартиру к мужчине, девушка сама рассказала, что любит жёсткий секс.

26-летний итальянец Диего Лайос встретился с девушкой, чьё имя не называется, в баре, и уже через некоторое время они отправились к нему в квартиру в Лондоне. Всё это время спутница рассказывала о своих сексуальных предпочтениях. Поднимаясь по лестнице, мужчина, который работает в Ikea, рассказал и о своих фантазиях — оральном сексе на лестнице, на что девушка ответила "Посмотрим".

Она рассказала, что ей нравится жёсткий секс. Тогда я уточнил, любит ли она, когда её шлёпают. Девушка кивнула. Я был так взволнован. Она сказала, что её бывший парень не доминировал в сексе и ей этого не хватало Диего Лайос

Когда они вошли в квартиру, Диего стал целовать девушку. Затем она ушла в ванную комнату, и, по признанию мужчины, он вошёл к ней без предупреждения, полностью раздевшись. Там у них произошёл оральный секс, после чего парочка переместилась в одну из комнат, где они продолжили своё занятие. После этого девушка сказала, что она чувствует себя некомфортно и, наверное, поедет домой. Диего подумал, что она волнуется о скором возвращении соседей, и предложил переместиться в спальню. Но секс продлился всего 20 секунд, и девушка убежала.

Сама жертва рассказывает, что не соглашалась на секс и говорила об этом ещё по пути в его квартиру, но он продолжал домогаться её. Когда же они приехали, то девушка якобы сразу же заперлась в ванной, куда Диего вломился без спроса и стал её насиловать.

Тем не менее суд счёл, что Диего не был виновен в изнасиловании. С него сняли все обвинения.