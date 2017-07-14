Полиция арестовала юношу, который написал в Сети, как убивал свою девушку

24-летний парень признался, что пришёл в квартиру к возлюбленной, чтобы помириться, но они начали ссориться.

24-летний Агер Хасан написал на Reddit, как убил свою девушку Мелинду Василие, когда они встретились у неё в квартире, чтобы обсудить недавнее расставание. Однако вместо того, чтобы помириться, пара начала ссориться, вскоре это переросло в драку. По словам молодого человека, он схватил нож в целях самозащиты, сообщает BuzzFeed News.

Я ударил её почти вслепую. Несколько раз. Не знаю, что произошло. Я был растерян, шокирован и испуган. Когда я ушёл, то думал, что она просто без сознания. Потом посмотрел на свои руки и увидел на них кровь Агер Хасан

Также в своём посте Агер писал, что хочет сдаться полиции, но юноша находился в бегах даже после того, как был выписан ордер на его арест. Поймать его удалось в Техасе спустя три месяца после убийства. Мужчину обвинили в убийстве второй степени.