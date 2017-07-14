Фермер наказал 8-летнего пастуха за наглость, привязав к ослу, и в итоге убил

Полиция в Пакистане арестовала землевладельца, которого обвиняют в убийстве восьмилетнего мальчика. Мужчина привязал ребёнка к ослу и ударами заставлял животное бежать в течение часа. От полученных травм ребёнок скончался.

Землевладелец Мохаммед Мискин разозлился из-за того, что восьмилетний Мудассир со стадом овец и ослом зашёл на его территорию. Он решил наказать ребёнка, для чего привязал его к ослу и заставил животное бежать. Свидетели утверждают, что Мохаммед избивал осла, чтобы тот двигался быстрее.

Истязание продолжалось в течение часа и закончилось смертью ребёнка. Никто из многочисленных свидетелей не остановил преступника. Вместо этого они искали отца Муссадира, но когда тот прибыл на место, было уже поздно.

Когда я приехал на место происшествия, сын уже был мёртв. У него не было ни одной части тела, которая не была бы ушиблена Мухаммед Зубайр Хан, отец Муссадира

Арестованный Мохаммед Мискин отрицает все обвинения против себя и утверждает, что просто выгнал мальчика с животными со своей территории.