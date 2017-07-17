Коллекционер жутких кукол: Они пытаются убить меня и мою семью

На первый взгляд безобидное хобби 63-летнего Барри Коллингсвуд — коллекционирование китайских кукол — оказалось роковым для его семьи. По словам мужчины, одна из первых игрушек по имени Клара, которую он приобрёл в местном благотворительном магазине в Кингсбридже, пыталась убить его, сообщает Mirror.
Кукла по необъяснимой причине пугала меня. Тогда я завернул её в полиэтилен и отнёс в сарай, чтобы разбить там. Но подул сильный ветер и развернул клеёнку, после чего я упал. Причём моё запястье оказалось около осколков разбитого окна
Барри Коллингсвуд
По словам Барри, как минимум 12 из 30 кукол связаны с паранормальными явлениями. Так, например, одна игрушка иногда говорит, другая — может двигаться. 18-летний сын Джош Барри признаётся, что его отец помешался на своём хобби и это выглядит довольно странно, но некоторые из этих вещей действительно происходили в их доме.
Клара меня пугает с тех пор, как я увидел её глаза. Когда я один дома, то чувствую, как она наблюдает за мной. Моя мама рассказала, как на кухне внезапно начала включаться и выключаться сушильная машина
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