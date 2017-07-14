Невеста не смогла доказать жениху, что она девственница, и покончила с собой

Гражданину Таджикистана было предъявлено обвинение в том, что он довёл свою жену до самоубийства. По версии следствия, он утверждал, что она не была девственницей, когда выходила за него замуж, и потребовал другую невесту.

Погибшая 18-летняя Раджаби Куршед покончила с собой через 40 дней после вступления в брак с 24-летним Зафаром Пировым, с которым она не была знакома до свадьбы. Перед тем как выйти замуж, девушка прошла все необходимые испытания, в том числе проверку на девственность, но жениху стало этого мало, он настоял на двух дополнительных проверках и даже после них не поверил результатам.

Семья погибшей рассказала: на смертном одре несчастная девушка заявила, что всё это время находилась под сильным давлением и что больше не может этого вынести. Пиров, в свою очередь заявил, что, вступая в брак, Раджаби передала ему письменное разрешение взять вторую жену, поскольку сама не была девственницей.

Убитая горем мать утверждает, что её дочь стала жертвой клеветы и насилия, и обратилась к президенту, чтобы добиться справедливости. Сама она готова даже под присягой подтвердить, что её дочь никогда не вступала в романтические отношения с мужчинами. Она добавила, что её дочь бросила школу, чтобы заботиться о двух братьях-инвалидах.

Если удастся доказать, что действия Зафара довели девушку до самоубийства, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Тесты на девственность считаются обычным делом в Таджикистане, где половые связи до брака считаются незаконными и аморальными. Перед свадьбой и жених, и невеста проходят медицинское обследование, но девушкам помимо этого нужно пройти "тест чистоты".

Перед свадьбой Зафар получил свидетельство от врача, что его невеста ранее не занималась сексом, далее последовали два дополнительных теста, но он продолжал давить на девушку, чтобы она во всём ему призналась. С 2014 года в Таджикистане было зарегистрировано 600 судебных дел, касающихся споров о девственности.