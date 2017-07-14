Трое подростков изнасиловали женщину во время трансляции в Facebook

Три подростка из Галфпорта, штат Миссисипи, заставляли женщину заниматься с ними оральным сексом в прямом эфире Facebook вечером 11 июля. Кроме того, во время трансляции жертву насилия били и таскали за волосы. Видео изнасилования было просмотрено более 47 тысяч раз.

19-летняя Хейли Алексис Хадсон, а таже 17-летние Эззи Джонсон и Кадири Фабьен Букер были арестованы после того, как их ролик об изнасиловании стал вирусным. До того момента, как видео удалили из "Фейсбука", его успели посмотреть 47 тысяч человек.

На видео подростки заставляли женщину заниматься оральным сексом и обвиняли её в том, что она делает это за деньги, а также таскали за волосы и били. Когда жертва попыталась убежать, её силой вернули в комнату. Подростков арестовали на следующий день, когда видеозапись попала в руки полиции.