Сын убил 78-летнюю мать, которой не понравилось, как он приготовил картошку

Мужчина хотел порадовать свою маму на Рождество запечённой картошкой, но женщина вместо благодарности начала его оскорблять.

40-летний Марк Дженненс решил порадовать свою пожилую мать Хейзел и приготовить на рождественский ужин запечённую картошку. Сын был единственным, кто заботился о 78-летней женщине в течение 10 лет, помогая ей по дому и ухаживая за ней. Однако последней каплей стало то, что Хейзел не оценила его стараний и обозвала глупым, раскритиковав его блюдо, сообщает The Sun.

Родственники начали спорить, и Марк вышел из себя, крикнув: "Ты больше никогда не позволишь себе так со мной разговаривать". Но женщина не унималась и продолжала доводить сына оскорблениями. Тогда он решил вытолкать маму из дома, но она упала и сломала бедро. Через несколько дней она скончалась от осложнений, вызванных переломом.

Теперь Марку предъявили обвинение в убийстве, но он свою вину отрицает.