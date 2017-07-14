Сын убил 78-летнюю мать, которой не понравилось, как он приготовил картошку

Читайте также

Сын убил 78-летнюю мать, которой не понравилось, как он приготовил картошку

1

Фото: Социальные сети

Мужчина хотел порадовать свою маму на Рождество запечённой картошкой, но женщина вместо благодарности начала его оскорблять.

40-летний Марк Дженненс решил порадовать свою пожилую мать Хейзел и приготовить на рождественский ужин запечённую картошку. Сын был единственным, кто заботился о 78-летней женщине в течение 10 лет, помогая ей по дому и ухаживая за ней. Однако последней каплей стало то, что Хейзел не оценила его стараний и обозвала глупым, раскритиковав его блюдо, сообщает The Sun.

View post on imgur.com

Родственники начали спорить, и Марк вышел из себя, крикнув: "Ты больше никогда не позволишь себе так со мной разговаривать". Но женщина не унималась и продолжала доводить сына оскорблениями. Тогда он решил вытолкать маму из дома, но она упала и сломала бедро. Через несколько дней она скончалась от осложнений, вызванных переломом.

Теперь Марку предъявили обвинение в убийстве, но он свою вину отрицает.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!