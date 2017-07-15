На участке бывшего пациента психбольницы нашли останки пропавшего парня

Останки тела были найдены в лесу во время поисковой операции. Обнаруженный парень был одним из четверых ребят из Пенсильвании, которые пропали без вести на этой неделе.

По словам полиции, труп был найден в братской могиле, вырытой на глубине 3,8 метра. Одно из тел в ней было идентифицировали, это был 19-летний Дин Финочиаро, трое его пропавших друзей разыскиваются — это 22-летний Марк Стёрджис, 21-летний Том Мео и 19-летний Джимми Тар Патрик.

К поискам присоединились специалисты из ФСБ. Все выражают надежду на то, что трое остальных парней ещё живы. Окружной прокурор Мэттью Вейнтрауб сравнивает эту операцию с поиском иголки в стоге сена. О том, что найдено тело Дина, его семью уже уведомили.

Полицейские рассказали, что в братской могиле, где нашли тело парня, лежат останки ещё нескольких тел, но, кому они принадлежат, пока не известно. Детективы убеждены, что было совершено убийство, теперь им осталось узнать, сколько жизней оно унесло.

Мы стараемся быть сильными, и мы хотим, чтобы остальные мальчики вернулись домой Мэттью Вейнтрауб

Единственный арестованный подозревается в убийстве. Могила находилась на его участке, и он был пойман при попытке продажи автомобиля, принадлежавшего одному из пропавших ребят. Ранее на этой неделе он был арестован за незаконное хранение дробовика, кроме того, следствие узнало, что у подозреваемого есть история болезни в психиатрической клинике. Расследование и поиски продолжаются.