8-летняя девочка, которая перенесла 29 операций на лице: Я продолжаю улыбаться

Восьмилетняя Мэйзи Култон из Великобритании страдает редким генетическим заболеванием — синдромом Тричера Коллинза. Эта болезнь характеризуется черепно-лицевой деформацией и встречается у одного из 50 тысяч младенцев.

Мама Мэйзи Сара поняла, что с её ребёнком что-то не так, как только увидела дочку в первый раз — у неё отсутствовали уши, а лицо было деформировано. Кроме того, Мэйзи не могла дышать — сразу после рождения врачам пришлось её интубировать и на три недели поместить в реанимацию.

Из-за тяжёлого врождённого заболевания Мэйзи пришлось перенести уже 29 операций на лице: девочке исправляли челюсти, щёки и даже глаза. И хирургические вмешательства придётся повторять до тех пор, пока Мэйзи не перестанет расти.

Несмотря на все испытания, выпавшие на долю девочки, она остаётся жизнерадостным и общительным ребёнком. Тем, кто обращает внимание на её внешность, Мэйзи подробно рассказывает о своём заболевании. Однако постоянное внимание всё-таки утомляет девочку.

Мэйзи устаёт от людей, которые смотрят на неё. Комфортнее всего ей с теми, кто её знает и принимает такой, какая она есть Сара Култон

В результате последующих операций внешность Мэйзи может стать лучше, но девочка никогда не сможет выглядеть абсолютно здоровой. Поэтому она старается быть счастливой в предоставленных обстоятельствах и не обращать внимание на тех, кто шепчется за спиной.