На территории ИГИЛ обнаружен автопарк в стиле "Безумного Макса": 15 фото

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На территории ИГИЛ обнаружен автопарк в стиле "Безумного Макса": 15 фото

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Иракская полиция изъяла десятки модифицированных автомобилей у террористов ИГИЛ*, которые были выпущены для осуществления подрывов смертников.

Силовикам удалось изгнать террористов из иракского города Хаммам-эль-Алиль, там же и были сделаны эти жуткие и в то же время любопытные находки.

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

Большинство из конфискованных автомобилей — это обыкновенные внедорожники, которые в свободном доступе продаются в любой стране. Единственное отличие — они покрыты листами пуленепробиваемого железа, что делает их похожими на машины из "Безумного Макса".

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

Помимо апгрейда обшивки, террористы произвели замену сидений, чтобы удобней расположить взрывчатку внутри машины. Внутреннее и внешнее оснащение автомобилей рассчитано на то, что водитель должен доставить смертников в заданный пункт, даже если они попадут под обстрел.

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

Особой популярностью у террористов, как оказалось, пользуются автомобили Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, а также ряд моделей компаний Kia и Hyundai. Местные власти начали расследование, чтобы выяснить, откуда у террористов появился такой масштабный автопарк.

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

<p>Фото © REUTERS/Thaier Al-Sudani</p>

* Деятельность организации запрещена на территории РФ Верховным судом.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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