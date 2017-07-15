На территории ИГИЛ обнаружен автопарк в стиле "Безумного Макса": 15 фото

Иракская полиция изъяла десятки модифицированных автомобилей у террористов ИГИЛ*, которые были выпущены для осуществления подрывов смертников.

Силовикам удалось изгнать террористов из иракского города Хаммам-эль-Алиль, там же и были сделаны эти жуткие и в то же время любопытные находки.

Большинство из конфискованных автомобилей — это обыкновенные внедорожники, которые в свободном доступе продаются в любой стране. Единственное отличие — они покрыты листами пуленепробиваемого железа, что делает их похожими на машины из "Безумного Макса".

Помимо апгрейда обшивки, террористы произвели замену сидений, чтобы удобней расположить взрывчатку внутри машины. Внутреннее и внешнее оснащение автомобилей рассчитано на то, что водитель должен доставить смертников в заданный пункт, даже если они попадут под обстрел.

Особой популярностью у террористов, как оказалось, пользуются автомобили Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, а также ряд моделей компаний Kia и Hyundai. Местные власти начали расследование, чтобы выяснить, откуда у террористов появился такой масштабный автопарк.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ Верховным судом.