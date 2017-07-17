Наследнику известных юристов дали условный срок за доведение подруги до суицида

18-летняя Эмили Друэ покончила с собой после того, как её пытался задушить 21-летний Ангус Миллиган. Родители девушки настаивали на аресте бывшего бойфренда дочери, и суд наконец вынес приговор: 12 месяцев условно и 180 часов исправительных работ. Интересно, что отец, дядя и покойный дедушка Ангуса — известные в Шотландии юристы.

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Родители Эмили рассказали суду, что Ангус Миллиган долго издевался над их дочерью, применяя эмоциональное и физическое насилие. В результате 18-летняя девушка не выдержала такого отношения и покончила с собой.

Весь последний год мы изо всех сил пытались понять, почему наша любимая дочь Эмили больше не с нами. И весь последний год Ангус Миллиган делал всё возможное, чтобы мы этого не поняли Мама Эмили Фиона Друэ

В зале суда Ангус Миллиган рассказал, что разозлился, услышав об измене своей девушки. Эмили старалась скрыть от него этот факт, но по университету уже поползли слухи. Миллиган признал, что в ярости пытался задушить неверную возлюбленную.

Мама Эмили рассказала, что Ангус вовсе не так ревнив, как может показаться: он долгое время предлагал девушке секс втроём с его другом и сумел уговорить её, предварительно напоив.

Рассказывая историю Эмили, мы может лишь надеяться, что другие девушки не пострадают от рук Ангуса Миллигана Мама Эмили Фиона Друэ

Несмотря на то что вынесенный Ангусу Миллигану приговор не кажется суровым, он будет иметь последствия для его будущего. Вероятнее всего, молодого человека исключат из университета за неподобающее поведение.