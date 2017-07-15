Педагог, который отправлял голые фото студентам, теперь руководит госучреждением

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Педагог, который отправлял голые фото студентам, теперь руководит госучреждением

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Фото: Социальные сети

Мужчина шантажировал учеников плохими оценками и своими связями, чтобы они никому не рассказали о снимках.

Профессор Центра экономических исследований в Мексике Алехандро Вильягомес был уволен со своего поста в 2015 году после того, как его признали виновным в сексуальном домогательстве к своим студентам, причём как к девушкам, так и к юношам. Мужчина отправлял им в "Фейсбуке" фотографии своих гениталий и просил прислать ему аналогичные снимки, сообщает BuzzFeed Contributor.

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Причём выбирал он своих жертв из числа малообеспеченных учеников, угрожая им низкими оценками. Сначала он начинал общение, отправляя фотографии себя в молодости, но затем мужчина переходил границы и показывал интимные снимки. На следующий день он извинялся перед учеником, оправдывая себя тем, что был пьян или что его взломали хакеры.

Однажды он спросил меня, стала бы я с ним встречаться, если бы мы были ровесниками. Я спросила у другого профессора, что мне с этим делать. Но он посоветовал терпеть, ведь у Алехандро много связей

Студентка, которая предпочла не называть своего имени

Однажды он отправил своё фото в трусах. Я ответила: "Ха-ха" и смайлик. Но он попросил прислать моё голое фото, и я удалила его из друзей. На следующий день мы пересеклись на учебе, и Алехандро сказал, что не в моих интересах, чтобы он был моим врагом

Студентка, которая предпочла не называть своего имени

Осенью 2015 года студенты подали групповую жалобу на Алехандро, и его уволили после 23 лет преподавательской деятельности. Но, несмотря на общественный резонанс, обвинение не было внесено в личное дело мужчины, поэтому он без проблем нашёл новую работу и даже с большей зарплатой. Сейчас преступник занимает руководящую должность в Федеральном агентстве жилищного строительства для трудящихся и получает около $7,5 тыс. в месяц. При этом он до сих пор включён в Национальную исследовательскую систему — федеральный орган, который поддерживает учёных страны.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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