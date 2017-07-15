Кто больший отморозок: наркодилер-живодёр или коп, доставший мет из живых кур

Полиция Таиланда раскрыла преступление, совершив бесчеловечный акт над животным. Чтобы вытащить наркотики, которые контрабандой перевозились в желудках живых куриц, полицейские вспороли им животы и зашили обратно.

Контрабандиста Чернвута Сеуксонгхама в тайском городе Чиангмай, подозревая его в том, что он заставлял куриц глотать по три, а то и по четыре презерватива, наполненных наркотиками. Он перевозил птиц в тук-туке и вызвал своими действиями подозрения у полицейских, которые и отвели его в участок. Они открыли клетки и заметили, что животы птиц слишком разбухли.

Для того, чтобы проверить, что с птицами не так, офицер полиции на живую (!!!) стал надрезать курицам желудки и извлекать оттуда резинки с метамфетамином. Всего он достал из несчастных пернатых 1400 таблеток. Когда операция была завершена, он заставил 29-летнего контрабандиста извиниться перед птицами.

Странно, почему полицейский не посчитал нужным сделать то же самое, хотя это и не возымело бы нужного эффекта после того, что пришлось пережить курицам. Их открытые раны зашили и птиц передали новым владельцам. Контрабандиста обвинили в торговле наркотиками и в жестоком обращении с животными.